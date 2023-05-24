НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия задумалась о запрете экспорта бензина из‑за роста цен

Источник:
Reuters
608 0

Российское правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке

Правительство также может увеличить минимальный объем обязательной продажи автомобильного бензина на товарной бирже, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Минфин России в апреле предложил сократить топливный демпфер в два раза. Из-за этого решения, а также в связи с сезонным увеличением спроса из-за ремонтных работ на НПЗ цены на бензин достигли максимума с начала военного конфликта на Украине.

Минфин полагает, что это позволит бюджету сэкономить 30 миллиардов рублей в месяц.

Еще по теме
Экстремальная жара заставила Азию покупать уголь и газ в России
Путин объяснил сокращение Россией добычи газа
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
«Большая семерка» ударит санкциями по энергосектору России
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
Загадочные инфразвуковые сигналы прозвучали над Землей
США предсказали Украине потерю двух крупных городов
Обсуждение (0)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Плюсы и минусы банного секса
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Путин напомнил, что Украины до создания СССР в истории не было
37
Российские силы полностью освободили Артемовск
28
Путин назвал противников России недоумками
27
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
26
Зеленский передумал и заявил, что ВСУ не оставили Бахмут