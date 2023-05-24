Российское правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке

Правительство также может увеличить минимальный объем обязательной продажи автомобильного бензина на товарной бирже, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Минфин России в апреле предложил сократить топливный демпфер в два раза. Из-за этого решения, а также в связи с сезонным увеличением спроса из-за ремонтных работ на НПЗ цены на бензин достигли максимума с начала военного конфликта на Украине.

Минфин полагает, что это позволит бюджету сэкономить 30 миллиардов рублей в месяц.