Производство «УАЗов» запустят на Кубе

УАЗ в ближайшее время запустит «отверточную» сборку автомобилей на Кубе — первую партию машинокомплектов отправят летом.

Кубу интересуют вседорожники «УАЗ Профи», а также автомобили скорой помощи, созданные на базе «УАЗа Буханки», цитируют «Известия» источник на заводе.

У Кубы есть опыт сборки ГАЗ и «Урал», сборочные линии запустили в 2018 году.

Автомобильный парк Кубы — это в основном классические «американцы» 50-х годов выпуска, советские «Жигули», «Москвичи» и «Волги». Страна производит некоторое количество грузовиков и автобусов.

В 2018 году из России на Кубу прибыли 344 автомобиля Lada ( Vesta и Largus Cross) для обновления таксопарка. Санкции против России усложнили поставки запчастей, и в стране возник дефицит деталей для Lada.