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Производство «УАЗов» запустят на Кубе

Источник:
Sibnet.ru
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УАЗ «буханка» для скорой помощи
Фото: Вадим Кондратьев / CC BY-SA 4.0

УАЗ в ближайшее время запустит «отверточную» сборку автомобилей на Кубе — первую партию машинокомплектов отправят летом.

Кубу интересуют вседорожники «УАЗ Профи», а также автомобили скорой помощи, созданные на базе «УАЗа Буханки», цитируют «Известия» источник на заводе.

У Кубы есть опыт сборки ГАЗ и «Урал», сборочные линии запустили в 2018 году. 

Автомобильный парк Кубы — это в основном классические «американцы» 50-х годов выпуска, советские «Жигули», «Москвичи» и «Волги». Страна производит некоторое количество грузовиков и автобусов.

В 2018 году из России на Кубу прибыли 344 автомобиля Lada ( Vesta и Largus Cross) для обновления таксопарка. Санкции против России усложнили поставки запчастей, и в стране возник дефицит деталей для Lada.

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