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Вышел финальный трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером

Источник:
Sibnet.ru
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Warner Bros. Pictures и DC Films показали финальный трейлер фильма «Флэш», премьера которого состоится уже 14 июня.

Роль Флэша (Барри Аллена) исполнил скандальный актер и музыкант Эзра Миллер, которого в 2022 году обвиняли в разных преступлениях, среди которых домогательства и кража со взломом.

В фильме «Флеш» физик-ядерщик Барри Аллен получает суперсилу после неудачного научного эксперимента, отравившись ядохимикатами. Герой приобретает способность развивать невероятную скорость.

В трейлере фильма показали взаимодействие Флэша с Бэтменом (Бен Аффлек), а также супергеройские дела персонажа.

Мировая премьера «Флэша» состоится 14 июня. В России официального проката не будет из-за отказа Warner Bros. в сотрудничестве. «Запрещенные» фильмы обычно выходят неофициально в кинотеатрах через неделю после релиза.

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