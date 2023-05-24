Приложения Wildberries и Ozon перестанут работать на некоторых iPhone

Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon, прекратили поддержку своих приложений для устройств Apple. Обновления приложений теперь будут доступны только для пользователей с операционной системой iOS 14 или выше.

Прежде всего это затронет владельцев одних из самых популярных в линейке Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Многие пользователи продолжают активно использовать эти аппараты спустя 9 лет после их выпуска, но они не могут обновиться до iOS 14.

Согласно данным App Store, приложения Wildberries и Ozon больше не будут обновляться для устройств с установленными версиями iOS 12 и iOS 13. Хотя уже установленные продолжат открываться. Они не получат дальнейших обновлений и, со временем, могут перестать работать корректно.

Продолжить пользоваться маркетплейсами на устаревших iPhone можно с помощью веб-версии. Достаточно открыть сайт магазина в браузере и авторизоваться на нем.