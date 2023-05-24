НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Приложения Wildberries и Ozon перестанут работать на некоторых iPhone

Источник:
Sibnet.ru
193 0

Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon, прекратили поддержку своих приложений для устройств Apple. Обновления приложений теперь будут доступны только для пользователей с операционной системой iOS 14 или выше.

Прежде всего это затронет владельцев одних из самых популярных в линейке Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Многие пользователи продолжают активно использовать эти аппараты спустя 9 лет после их выпуска, но они не могут обновиться до iOS 14. 

Согласно данным App Store, приложения Wildberries и Ozon больше не будут обновляться для устройств с установленными версиями iOS 12 и iOS 13. Хотя уже установленные продолжат открываться. Они не получат дальнейших обновлений и, со временем, могут перестать работать корректно.

Продолжить пользоваться маркетплейсами на устаревших iPhone можно с помощью веб-версии. Достаточно открыть сайт магазина в браузере и авторизоваться на нем.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
WhatsApp получил долгожданную функцию
Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT и создаст свой аналог
Обновление Windows 10 вызвало эпидемию «синих экранов смерти»
Приложение сервиса 2ГИС удалили из Google Play
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
18.05.23, 00:11
2043
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
4921
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
5218
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
9073
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
9076
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
9252
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
11035
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
7865
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
8480
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
8623
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
Загадочные инфразвуковые сигналы прозвучали над Землей
США предсказали Украине потерю двух крупных городов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

krasprol

Бедные учителя... Мэр хотел прогнуться,а его рвение не оценили. А теперь сломают жизнь директору...

Times Square

Владимир Жириновский (1,3%), а так-же в списке вождь Иосиф Сталин. Кстати, данная социологическая исследовательская...

cre

Государство должно оказывать гуманитарную помощь военных на СВО, а не простые граждане.Налогоплательщики...

Tanatholog

И адекватный дизель или бензиновый мотор, и запчасти не из пластилина, и замки дверей с концевиками не...