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Как правильно кормить белочку

Источник:
Sibnet.ru
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Белка
Фото: Sibnet.ru

Томский госуниверситет рассказал, как правильно кормить белочек, чтобы они были здоровы, сообщается на сайте вуза.

Белочки активно подходят к людям в парках. Лучше выбирать правильную еду, которая не нанесет вреда маленьким зверькам.

Белкам нельзя миндаль, жареные семечки, косточки абрикоса, вишни, черешни, персика, сухари, хлеб, шоколад, чипсы.

Белок можно кормить грецкими и кедровыми орехами, фундуком в скорлупе, нежареными тыквенными семечками, еловыми и сосновыми шишками с семенами, а также давать им немного сушеных грибов, яблок, груш, моркови, кабачка.

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Жизнь #Звери #Томск
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