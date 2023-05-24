Томский госуниверситет рассказал, как правильно кормить белочек, чтобы они были здоровы, сообщается на сайте вуза.

Белочки активно подходят к людям в парках. Лучше выбирать правильную еду, которая не нанесет вреда маленьким зверькам.

Белкам нельзя миндаль, жареные семечки, косточки абрикоса, вишни, черешни, персика, сухари, хлеб, шоколад, чипсы.

Белок можно кормить грецкими и кедровыми орехами, фундуком в скорлупе, нежареными тыквенными семечками, еловыми и сосновыми шишками с семенами, а также давать им немного сушеных грибов, яблок, груш, моркови, кабачка.