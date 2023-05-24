Xiaomi выпустила умный водяной пистолет

Xiaomi порадовала любителей активных игр на улице новинкой в своей линейке умных устройств — водяным пистолетом Mijia Pulse Water Gun. Он обладает уникальными возможностями и призван поднять градус веселья и добавить разнообразия в детских играх на свежем воздухе.

Mijia Pulse Water Gun привлекает внимание футуристическим дизайном, напоминающим бластер из космического шутера. Внутри пистолета скрывается сложное техническое устройство, обеспечивающее его функциональность и комфорт использования.

Одной из главных особенностей Mijia Pulse Water Gun стала его дальность стрельбы — до 10 метров. Он может «вести огонь» одиночными выстрелами или очередями и имеет различные настройки струи воды — от крупных зарядов до мелких капель.

Пистолет легко и быстро «перезарядить» — достаточно опустить дуло в воду и нажать на спусковой крючок, и в течение 15 секунд он сам наберет нужное количество жидкости.

Mijia Pulse Water Gun оснащен LED-панелью, отображающей остаток воды и заряд аккумулятора. Встроенный аккумулятор емкостью 1800 мАч обеспечивает автономность, достаточную для совершения до 2000 выстрелов.

Зарядка пистолета осуществляется через порт USB-C, и полная зарядка занимает всего 4,5 часа. Дополнительно, на корпусе пистолета имеются два порта USB-A, позволяющие подзарядить другие устройства, например, смартфоны, благодаря выходной мощности 22,5 Вт.

Сам пистолет Mijia Pulse Water Gun достаточно крупный, его длина составляет 65,7 см, а вес с полным баком воды достигает 2,68 кг. Продажи новинки уже начались в Китае по цене 95 долларов (7,6 тысячи рублей).