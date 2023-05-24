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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия выступила против заморозки конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Россия выступает против заморозки конфликта Украине и будет добиваться там своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля отметил, что Россия разделяет позицию Запада о том, что допустить замораживание конфликта нельзя.

Песков добавил, что предпосылок для мирного урегулирования нет и специальная военная операция продолжается. По его словам, о переговорах с Киевом сейчас вряд ли может идти речь, «потому что какие-либо переговоры с РФ запрещены» властями самой Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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