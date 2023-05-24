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Лидер группы «Звери» устроил дебош в баре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @zveri_official

Музыкант Рома Зверь устроил потасовку в одном из самарских баров: он кидался стульями и нецензурно выражался, сообщил очевидец.

«Страшно быть популярным — пришел выпить в бар, а тебя засняли и выложили в телегу. С другой стороны, зачем напиваться, рамсить и кидаться стульями? Можно же вести себя нормально и оставить классное позитивное впечатление», — написал о пьяном дебоше Зверя очевидец Сергей Щербак в телеграм-канале.

По словам Щербака, артиста вывели на улицу и вызвали ГБР. На видео, опубликованных в соцсетях, лидер «Зверей» эмоционально на кого-то кричит, спрашивает «Кто ты такой?» и предлагает подойти.


Представитель группы «Звери» объяснил, что музыканты группы зашли в бар, чтобы отдохнуть. Но лидера коллектива разозлили навязчивые поклонники.

«Компания гостей заведения настойчиво обращалась к Роману за совместными фотографиями и требовала прочего внимания к себе. В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео», — цитирует «Газета.Ru» PR-менеджера группы «Звери» Максима Гну.

По его словам, после конфликта артист и его команда сразу покинули заведение на такси. А в соцсетях бара ситуацию прокомментировали цитатой из песни «Зверей»: «Эх, и ночка жаркая выдалась у нас, как говорится: напитки покрепче, слова покороче».

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