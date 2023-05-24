Тестирование видеокарты GeForce RTX 4060 Ti разочаровало блогера

YouTube-канал zWORMz Gaming опубликовал результаты игрового тестирования свежей видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. В блоге автор поделился своими впечатлениями и оценками производительности этого графического адаптера в сравнении с предыдущим поколением.

Блогер провел тестирование видеокарты вместе с процессором Ryzen 5800X3D и 32 ГБ оперативной памяти. Он запустил большую часть игр с разрешением 1080p и с различными настройками графики.

Результаты тестирования выглядят следующим образом:

The Last of Us Part I — 80 fps на максимальных настройках.

Forza Horizon 5 — 101 fps на экстремальных настройках.

Cyberpunk 2077 — 80 fps на максимальных настройках, 44 fps на максимальных настройках с включенной трассировкой лучей, 113 fps на максимальных настройках с включенной трассировкой лучей и DLSS 3 качеством.

Call of Duty: Warzone 2.0 — 118 fps на максимальных настройках.

Apex Legends — 219 fps на максимальных настройках.

Grand Theft Auto V — 90 fps на максимальных настройках и разрешении 2160p.

Red Dead Redemption 2 — 71 fps на максимальных настройках и разрешении 1440p.

Battlefield 2042 — 114 fps на максимальных настройках, 137 fps на максимальных настройках и DLSS качестве.

Spider-Man Remastered — 155 fps на очень высоких настройках, 93 fps на очень высоких настройках с включенной трассировкой лучей.

Fortnite — 84 fps на эпических настройках с включенной трассировкой лучей и DLSS качестве.

Overwatch 2 — 302 fps на максимальных настройках.

Hogwarts Legacy — 94 fps на высоких настройках.

Elden Ring — 60 fps на максимальных настройках.

Dying Light 2 — 95 fps на максимальных настройках с включенной трассировкой лучей и DLSS качестве.

God of War — 97 fps на максимальных настройках и DLSS качестве.

Far Cry 6 — 117 fps на максимальных настройках с включенной трассировкой лучей и DLSS качестве.

Assassin’s Creed Valhalla — 120 fps на максимальных настройках.

Valorant — 376 fps на высоких настройках и разрешении 2160p.

Автор выразил свое разочарование производительностью GeForce RTX 4060 Ti. Он отметил, что новая видеокарта всего лишь на 15% превосходит своего предшественника — GeForce RTX 3060 Ti. По его мнению это крайне незначительный прирост.

Тем не менее он отметил несколько положительных сторон новой видеокарты: высокую энергоэффективность и низкую рабочую температуру GPU. Эти факторы могут быть привлекательными для определенной аудитории, которая ценит экономию энергии и холодную работу видеокарты.