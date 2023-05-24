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Тестирование видеокарты GeForce RTX 4060 Ti разочаровало блогера

Источник:
Sibnet.ru
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YouTube-канал zWORMz Gaming опубликовал результаты игрового тестирования свежей видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. В блоге автор поделился своими впечатлениями и оценками производительности этого графического адаптера в сравнении с предыдущим поколением.

Блогер провел тестирование видеокарты вместе с процессором Ryzen 5800X3D и 32 ГБ оперативной памяти. Он запустил большую часть игр с разрешением 1080p и с различными настройками графики.

Результаты тестирования выглядят следующим образом:

  • The Last of Us Part I — 80 fps на максимальных настройках.
  • Forza Horizon 5 — 101 fps на экстремальных настройках.
  • Cyberpunk 2077 — 80 fps на максимальных настройках, 44 fps на максимальных настройках с включенной трассировкой лучей, 113 fps на максимальных настройках с включенной трассировкой лучей и DLSS 3 качеством.
  • Call of Duty: Warzone 2.0 — 118 fps на максимальных настройках.
  • Apex Legends — 219 fps на максимальных настройках.
  • Grand Theft Auto V — 90 fps на максимальных настройках и разрешении 2160p.
  • Red Dead Redemption 2 — 71 fps на максимальных настройках и разрешении 1440p.
  • Battlefield 2042 — 114 fps на максимальных настройках, 137 fps на максимальных настройках и DLSS качестве.
  • Spider-Man Remastered — 155 fps на очень высоких настройках, 93 fps на очень высоких настройках с включенной трассировкой лучей.
  • Fortnite — 84 fps на эпических настройках с включенной трассировкой лучей и DLSS качестве.
  • Overwatch 2 — 302 fps на максимальных настройках.
  • Hogwarts Legacy — 94 fps на высоких настройках.
  • Elden Ring — 60 fps на максимальных настройках.
  • Dying Light 2 — 95 fps на максимальных настройках с включенной трассировкой лучей и DLSS качестве.
  • God of War — 97 fps на максимальных настройках и DLSS качестве.
  • Far Cry 6 — 117 fps на максимальных настройках с включенной трассировкой лучей и DLSS качестве.
  • Assassin’s Creed Valhalla — 120 fps на максимальных настройках.
  • Valorant — 376 fps на высоких настройках и разрешении 2160p.

Автор выразил свое разочарование производительностью GeForce RTX 4060 Ti. Он отметил, что новая видеокарта всего лишь на 15% превосходит своего предшественника — GeForce RTX 3060 Ti. По его мнению это крайне незначительный прирост.

Тем не менее он отметил несколько положительных сторон новой видеокарты: высокую энергоэффективность и низкую рабочую температуру GPU. Эти факторы могут быть привлекательными для определенной аудитории, которая ценит экономию энергии и холодную работу видеокарты.

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Asd10

Смех без причины - признак дурачины. Не знал?

volmen

Ну теперь надо сделать так что бы эти жертвы были не напрасны. Вечная память парням.

mosquito__2010

"Переписывание истории никогда к добру не приводило" - совершенно верно, поэтому Путин и озвучивает реальную...

ld_andrey

Он как раз упомянул квазигосударственные образования, что же вы невнимательно читаете.