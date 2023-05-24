Ди Каприо лишили русского голоса Бурунова

Фото: © кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»
Сергей Бурунов, который считается официальным голосом Леонардо Ди Каприо, не будет озвучивать голливудского актера в фильме «Убийцы цветочной луны».
В фильме «Убийцы цветочной луны» Ди Каприо озвучит другой актер. Бурунов рассказал «КиноПоиску», что такое решение приняли создатели фильма.
В мировой прокат фильм выйдет с 6 октября. В России официального релиза не будет. Русский дубляж необходим, чтобы выпустить детективный триллер на платформе Apple TV+ 20 октября.
Сергей Бурунов озвучивал Леонарда Ди Каприо с 2004 года. Его голос звучит в русскоязычных версиях фильмов «Авиатор», «Отступники», «Начало», «Выживший», «Не смотрите наверх» и других.