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Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»

Источник:
Sibnet.ru
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ЧВК «Вагнер» потеряла по итогам сражения за Артемовск (Бахмут) 20 тысяч человек убитыми, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

На момент начала осады Бахмута в рядах ЧВК было 35 тысяч бойцов, в лучшие моменты — 50 тысяч, рассказал Пригожин в интервью политтехнологу Константину Долгову. У украинских сил — 82 тысячи. «Вагнеровцы» наступали в численном меньшинстве, тогда как, по законам военной науки, штурмующие должны иметь как минимум трехкратный перевес.

По словам Пригожина, «Вагнер» потерял убитыми 10 тысяч штатных бойцов. Такие же потери были у осужденных, набранных ЧВК по контракту. С начала СВО было набрано порядка 50 тысяч заключенных, из них погиб каждый пятый.

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Потери украинских сил в Артемовске составили порядка 50 тысяч человек убитыми и 50-70 тысяч ранеными, уточнил Пригожин. Цель была не в самом Артемовске, а в «Бахмутской мясорубке», и «Вагнер» в ней «уничтожил тех, кого должен был уничтожить», отметил Пригожин.

О взятии Артемовска было объявлено в субботу, 20 мая. С первого по 10  июня ЧВК должна «максимально корректно» передать Бахмут подразделениям российской армии. «Вагнер» уйдет в полевые лагеря на отдых и переподготовку.

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