Эксперт перечислил вредные пищевые привычки из детства

Пищевые привычки, большинство из которых формируются в детстве, могут иметь серьезные последствия для здоровья, сообщил эксперт по диетическому питанию Артем Верис.

Так, с детства люди приучаются пить пакетированные соки, как полезную альтернативу газировкам. Хотя пакетированные соки содержат больше витаминов и минералов по сравнению с газировками, они обладают недостаточным количеством клетчатки.

Клетчатка находится в мякоти фруктов, которая обычно удаляется в процессе промышленной обработки соков. Кроме того, соки часто содержат добавленный сахар и консерванты.

Еще одна неполезная привычка, которая часто возникает в детстве, связана с быстрым поеданием пищи. Верис объяснил «Газете.Ru», что при быстрой еде существует риск недостаточного разжевывания еды, что может привести к проблемам с пищеварением. Если есть медленно и тщательно пережевывать, то человек лучше осознает момент насыщения и избегает переедания.

Конфетка за уборку — вознаграждение едой в детстве имеет отрицательные последствия. Возникает связь между действиями и пищей. Вначале это может быть мотивирующим фактором, но такая привязанность к еде может привести к нарушению аппетита. Человек начинает есть даже тогда, когда на самом деле не испытывает голода, особенно если наградой будут сладости.