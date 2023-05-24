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Лукашенко рассказал о своей болезни

Источник:
«Известия»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей болезни и развенчал слухи о своем плохом самочувствии.

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус», — цитирует «Известия» Лукашенко.

По его словам, эта болезнь лечится за три дня, но из-за плотного графика поездок у него не было времени привести себя в порядок.

«Поскольку у меня не было возможности лечиться — то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — пообещал президент Белоруссии.

Разговоры о серьезном заболевании Лукашенко пошли после того, как он 9 мая сразу после парада на Красной площади покинул Москву и не стал принимать участие в торжественных мероприятиях вместе с главами СНГ. Потом он некоторое время не появлялся на публике.

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Политика #Мир
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