Путин напомнил, что Украины до создания СССР в истории не было

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой Украины не было в истории человечества до появления Украинской Советской Социалистической Республики в 1919 году.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин принес на встречу с Путиным карту, составленную французами в XVII веке. «Нет Украины. Есть в двух местах край – край Речи Посполитой и край Казакии. И большое царство Российское», — сказал Зорькин, показывая президенту карту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как хохлы рассорились с москалями

«После Октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», — отметил Путин.

Зорькин объяснил, что принес карту «ради истины». «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть», — добавил президент России.