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Путин напомнил, что Украины до создания СССР в истории не было

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин и президент России Владимир Путин
Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин и президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой Украины не было в истории человечества до появления Украинской Советской Социалистической Республики в 1919 году.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин принес на встречу с Путиным карту, составленную французами в XVII веке. «Нет Украины. Есть в двух местах край – край Речи Посполитой и край Казакии. И большое царство Российское», — сказал Зорькин, показывая президенту карту. 

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«После Октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», — отметил Путин.

Зорькин объяснил, что принес карту «ради истины». «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть», — добавил президент России.

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