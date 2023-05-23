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Соседи затравили новосибирца с парикмахерской «Детская пыточная»

Источник:
Sibnet.ru
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«Детская пыточная» в Новосибирске
Фото: © vk.com/pitochnaya

Парикмахер Тимур Газиев пять лет работал в Новосибирске под вывеской «Детская пыточная» и имел хорошие отзывы, а когда открыл заведение в Москве у него появились проблемы с соседями, которые возненавидели название.

Газиев стрижет всех детей, в том числе особенных, которые могут громко кричать и вырываться, и им трудно что-либо объяснить. Мастер нашел подход к таким детям, и родители детей-инвалидов или аутистов активно к нему ходят. Парикмахерская с названием «Детская пыточная» пять лет работала в Новосибирске и никому не мешала, на  сервисах про нее только хорошие отзывы.

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Но мужчина решил открыть такое же заведение в Москве. Новым соседям не понравилась вывеска, а еще лицо чертика — это шуточный шарж родителей на самого Газиева. Мужчина пояснил, что название родилось из того, что для многих детей стрижка — пытка. 

Одна из соседок в доме, где Газиев арендует площадь рассказала на шоу «Мужское/Женское», что им не нравится название «пыточная», а также символ зла — черт. Они считают, что не уместно такое использовать в месте, где работают с детьми.

Председатель Совета дома Екатерина Зернова отметила, что тоже видит в этом сатанизм и считает, что владелец парикмахерской должен поменять вывеску на другую более нейтральную.

Пытки за пыточную?

Парикмахер рассказал, что к нему приходили «религиозные фанатики», угрожали ему физической расправой, если он не уберет сатанинский знак.

Жители уже обратились с жалобами к депутату по округу, а она в следственный комитет и Уполномоченному по правам ребенка. Затем она получила от всех инстанций промежуточные ответы, что направлено на рассмотрение по существу поставленных вопросов в мэрию, в прокуратуру города Москвы, в Роспотребнадзор и так далее.

В студию пришли мамы детей с аутизмом, которые рассказали, что таких детей с трудом берут на стрижку в других местах, и это действительно сложно сделать, приходится держать ребенка вшестером, а тут мастер находит подход к детям, разговаривает с ними и убеждает.

В итоге ведущие шоу признали, что благодаря названию герой попал на «Первый канал» и о «Детской пыточной» узнало еще больше людей.

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Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?