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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Назван самый ликвидный российский автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Внедорожник УАЗ «Патриот» возглавил рейтинг сохранности остаточной стоимости среди трехлетних российских автомобилей, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

Самым ликвидным отечественным автомобилем оказался УАЗ «Патриот» с мотором 2,7 литра и механической трансмиссией. Через три года после покупки показатель сохранности остаточной стоимости составил 143,4%. Таким образом, спустя три года внедорожник стал стоить больше, чем в момент покупки.

Следом в рейтинге расположились универсалы Lada Largus Cross и Largus с показателями 141,7% и 141,3% соответственно. Далее идет универсал Lada Vesta SW Cross (140,3%). Результаты других отечественных машин находятся ниже отметки в 140%.

Эксперты отмечают, что сейчас владельцы многих отечественных и иностранных автомобилей могут продать свои машины дороже той цены, за которую они были куплены. Причина — резкий рост цен весной 2022 года.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?