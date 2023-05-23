Назван самый ликвидный российский автомобиль

Внедорожник УАЗ «Патриот» возглавил рейтинг сохранности остаточной стоимости среди трехлетних российских автомобилей, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

Самым ликвидным отечественным автомобилем оказался УАЗ «Патриот» с мотором 2,7 литра и механической трансмиссией. Через три года после покупки показатель сохранности остаточной стоимости составил 143,4%. Таким образом, спустя три года внедорожник стал стоить больше, чем в момент покупки.

Следом в рейтинге расположились универсалы Lada Largus Cross и Largus с показателями 141,7% и 141,3% соответственно. Далее идет универсал Lada Vesta SW Cross (140,3%). Результаты других отечественных машин находятся ниже отметки в 140%.

Эксперты отмечают, что сейчас владельцы многих отечественных и иностранных автомобилей могут продать свои машины дороже той цены, за которую они были куплены. Причина — резкий рост цен весной 2022 года.