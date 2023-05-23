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Медведев припугнул Запад «ядерным апокалипсисом»

Источник:
ТАСС
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Вероятность «ядерного апокалипсиса» напрямую зависит от вида поставляемых Киеву вооружений, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий и того, что принято называть ядерным апокалипсисом», — сказал политик.

Медведев подчеркнул, что действия западных стран, которые направлены на укрепление военной составляющей киевского режима, приведут к затягиванию военного конфликта и увеличению количества жертв.

При этом Запад считает крайне маловероятным применение Россией на данном этапе конфликта ядерного оружия. В частности, ранее такой прогноз дала директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

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Политика #Россия #Мир #Оружие
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Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?