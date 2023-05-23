Президент Бразилии отомстил Зеленскому за обиду на саммите G7

СМИ рассказали, как президент Бразилии Лулу да Силва отомстил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за то, что тот не явился на заранее согласованную с ним встречу на саммите G7 в Японии.

Силва проигнорировал Зеленского на общей встрече участников саммита. «Лула не только не подошел поприветствовать Зеленского, но… видно, что ему даже немного не по себе было от того, что он находится в одном помещении с ним», — написала испанская газета Razon.

Встреча президентов должна была состояться на полях саммита «Большой семерки» в Японии. «Мы ждали и получили информацию о том, что он задерживается. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча», — цитирует РБК Силву.

Президент Бразилии отметил, что он не был разочарован, а «был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться». «Зеленский взрослый, он знает, что делает», — отметил он.

«Я встречался почти со всеми, со всеми лидерами. У всех них свои графики, именно поэтому мы не смогли встретиться с президентом Бразилии», — заявил президент Украины.

Как выяснила газета Financial Times, уговорил Силву на встречу с Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон.