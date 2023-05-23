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Президент Бразилии отомстил Зеленскому за обиду на саммите G7

Источник:
Sibnet.ru
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Главное внимание на саммите G7 Зеленский уделил Байдену
Главное внимание на саммите G7 Зеленский уделил Байдену
Фото: © пресс-служба президента Украины

СМИ рассказали, как президент Бразилии Лулу да Силва отомстил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за то, что тот не явился на заранее согласованную с ним встречу на саммите G7 в Японии.

Силва проигнорировал Зеленского на общей встрече участников саммита. «Лула не только не подошел поприветствовать Зеленского, но… видно, что ему даже немного не по себе было от того, что он находится в одном помещении с ним», — написала испанская газета Razon.

Встреча президентов должна была состояться на полях саммита «Большой семерки» в Японии. «Мы ждали и получили информацию о том, что он задерживается. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча», — цитирует РБК Силву.

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Президент Бразилии отметил, что он не был разочарован, а «был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться». «Зеленский взрослый, он знает, что делает», — отметил он.

«Я встречался почти со всеми, со всеми лидерами. У всех них свои графики, именно поэтому мы не смогли встретиться с президентом Бразилии», — заявил президент Украины.

Как выяснила газета Financial Times, уговорил Силву на встречу с Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?