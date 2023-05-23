НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Мишустин посчитал инфляцию в России самой низкой в Европе

Источник:
ТАСС
331 3

Инфляция в России в начале мая замедлилась до 2,3% годовых — это самый низкий показатель в Европе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

«Уровень безработицы в России находится на рекордно низком значении и составляет лишь 3,5%», — цитирует ТАСС Мишустина.

Благодаря выстроенной национальной платежной и расчетной инфраструктуре российские банки, валютные и фондовые рынки функционируют в обычном режиме, отметил премьер.

По его словам, Россия по целому ряду показателей не только не просела, но и ощутимо выросла. «В прошлом году достигли нового исторического максимума по сбору зерновых — 157 миллионов тонн, значительно превзойдя даже достижения Советского Союза», — привел пример Мишустин.

«Сейчас Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу», — подчеркнул премьер.

Еще по теме
«Тинькофф» выпустит UnionPay для оплаты в ряде стран
Дерипаска посчитал неизбежным дефолт США
Байден допустил дефолт в США
Цукерберг за год стал богаче на 44 миллиарда долларов
смотреть все
Экономика #Деньги #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочные инфразвуковые сигналы прозвучали над Землей
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
США предсказали Украине потерю двух крупных городов
Представлена новая теория происхождения человека
Обсуждение (3)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Плюсы и минусы банного секса
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
«Кинжал» уничтожил пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot в Киеве
36
Российские силы полностью освободили Артемовск
28
Путин назвал противников России недоумками
26
Зеленский передумал и заявил, что ВСУ не оставили Бахмут
24
США одобрили украинские удары по Крыму