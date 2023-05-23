Мишустин посчитал инфляцию в России самой низкой в Европе

Инфляция в России в начале мая замедлилась до 2,3% годовых — это самый низкий показатель в Европе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

«Уровень безработицы в России находится на рекордно низком значении и составляет лишь 3,5%», — цитирует ТАСС Мишустина.

Благодаря выстроенной национальной платежной и расчетной инфраструктуре российские банки, валютные и фондовые рынки функционируют в обычном режиме, отметил премьер.

По его словам, Россия по целому ряду показателей не только не просела, но и ощутимо выросла. «В прошлом году достигли нового исторического максимума по сбору зерновых — 157 миллионов тонн, значительно превзойдя даже достижения Советского Союза», — привел пример Мишустин.

«Сейчас Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу», — подчеркнул премьер.