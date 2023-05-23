НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Немецкая разведка не увидела признаков ослабления армии России

Источник:
Sibnet.ru
236 0

Глава Федеральной разведслужбы (BND) Германии Бруно Каль не увидел трещин в «путинской системе» и признаков военного ослабления России.

Ничто не указывает на ослабление власти президента России Владимира Путина, сказал Каль в интервью Die Welt.

По его словам, Москва остается сильна и в военном отношении. «Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами», — отметил глава немецкой разведки.

Каль подчеркнул, что долгосрочная стратегия Путина возьмет верх, если Запад в едином порыве не сможет поддержать Украину.

Тема: Военная операция на Украине
Губернатор сообщил о зачистке приграничных сел от диверсантов
Французское издание раскрыло «самый страшный» секрет Зеленского
Режим КТО ввели в Белгородской области из‑за атаки диверсантов
Победа в Артемовске: что получила Россия и потеряла Украина
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочные инфразвуковые сигналы прозвучали над Землей
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
США предсказали Украине потерю двух крупных городов
Стартовала бесплатная раздача Metro: Last Light
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
«Кинжал» уничтожил пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot в Киеве
36
Российские силы полностью освободили Артемовск
28
Путин назвал противников России недоумками
26
Зеленский передумал и заявил, что ВСУ не оставили Бахмут
24
США одобрили украинские удары по Крыму