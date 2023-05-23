Глава Федеральной разведслужбы (BND) Германии Бруно Каль не увидел трещин в «путинской системе» и признаков военного ослабления России.

Ничто не указывает на ослабление власти президента России Владимира Путина, сказал Каль в интервью Die Welt.

По его словам, Москва остается сильна и в военном отношении. «Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами», — отметил глава немецкой разведки.

Каль подчеркнул, что долгосрочная стратегия Путина возьмет верх, если Запад в едином порыве не сможет поддержать Украину.