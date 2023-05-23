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Неприличному жесту Соболева нашлось объяснение

Источник:
Sibnet.ru
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Поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева, показавшего неприличный жест защитнику ЦСКА, говорит о недостатке воспитания в детстве, сообщил спортивный психолог Вадим Гущин.

Соболев во время матча 28 тура МИР РПЛ после одного из единоборств перед упавшем Виллианом Роше схватил себя за пах. Роша апеллировал к арбитру, повторив непристойный жест. Оба футболиста были удалены с поля.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша
Фото: © кадр из трансляции «Матч ТВ»

Психолог считает, что подобное поведение может возникнуть только при недостатке воспитания в детстве, и Соболев продемонстрировал первобытно-общинное животное поведение.

«У ребенка доминируют инстинкты: хочу есть, хочу пить, хочу игрушку. Соболеву игрушку не дали, он противника уронил», — сказал Гущин «Матч ТВ».

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