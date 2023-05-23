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Портал Gizchina назвал топ‑5 бюджетных смартфонов

Источник:
Gizchina
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Портал Gizchina провел исследование рынка бюджетных смартфонов, выявил лучшие среди доступных широкому кругу пользователей устройства и дал краткие характеристики преимуществ и недостатков каждого.

Лидером рейтинга стал Motorola Moto G62 благодаря продуманному дизайну, впечатляющему времени автономной работы и «чистой» версии Android 12. Однако у смартфона есть недостатки, медленная зарядка, среднего качества камера и периодические просадки производительности.

На втором месте расположился Nokia G60 5G. Отмечается его большой дисплей, достойная основная камера, высокая автономность и продолжительная поддержка производителем. Однако медленная зарядка на 20 Вт и среднего качества камеры могут разочаровать пользователей.

Realme C35 занял третье место. Gizchina отмечает его лучший в категории дизайн, четкий и яркий дисплей и качественную камеру. Однако смартфон не выделяется особыми показателями производительности, имеет не самую высокую автономность и экран с обновлением 60 Гц.

Redmi Note 10 Pro занял четвертое место благодаря качественному экрану, доступной цене, емкому аккумулятору и хорошей основной камере. Авторы рейтинга отмечают отсутствие оптической стабилизации и оболочку MIUI как недостатки устройства.

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Пятое место занял Poco M4 Pro, выделившийся длительным временем автономной работы и качественной камерой. Однако большие габариты устройства, наличие MIUI и ненадежный сканер отпечатков пальцев могут разочаровать потенциальных покупателей.

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Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?