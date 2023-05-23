Часть россиян увидели в Пригожине альтернативу Путину

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин набрал больше всего голосов после Владимира Путина в опросе, за кого бы россияне проголосовали на президентских выборах. При этом почти половина опрошенных предпочла бы Путину альтернативного кандидата.

При возможности проголосовать за любого человека на президентских выборах большинство опрошенных выбрали бы Путина (30,2%), говорится в социологическом исследовании компании Russian Field.

Далее следуют Пригожин (2%), оппозиционер Алексей Навальный (1,8%), скончавшийся в 2022 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский (1,3%). Также в списке есть экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, мэр Москвы Сергей Собянин, советский вождь Иосиф Сталин, оппозиционер Илья Яшин (признан иноагентом в РФ).

Более четверти опрошенных затруднились назвать своего кандидата, а 4% проголосовали бы за себя или члена семьи.

Участникам опроса также предложили представить, что среди кандидатов в президенты появился достойный и близкий им по взглядам человек, и спросили — проголосовали бы они за него или за Владимира Путина. Почти половина опрошенных (44,6%) предпочла бы такого кандидата Путину. 41,1% все равно поддержали бы действующего президента.