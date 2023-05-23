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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Запчасти для вариаторов Lada закончились

Источник:
Sibnet.ru
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Поставки некоторых деталей для роботизированных коробок Lada AMT прекращены и возобновление их ввоза не ожидается. В случае поломки отремонтировать авто невозможно.

Последние поставки актуаторов сцепления (механизмов, выключающих сцепление) были в начале года. Из-за острого дефицита цена взлетела более чем втрое. Сегодня актуатор стоит около 50 тысяч рублей при рекомендованной цене 15,3 тысячи рублей, сообщает «Лада.Онлайн».

Аналогичная проблема наблюдалась и с приводами, отвечающими за смену передач. Вслед за оригинальной деталью с прилавков исчез и аналог марки Sachs.

В пресс-службе АвтоВАЗа не стали комментировать ситуацию. Сейчас все новые Lada оснащаются 5-ступенчатой МКПП. Автомобили с вариатором планируют вернуть на конвейер в 2024 году.

Роботизированная трансмиссия АМТ с одним сцеплением появилась на автомобилях Lada в 2014 году. Она разработана совместно с Porsche Engineering и построена на базе механической коробки передач ВАЗ с актуаторами немецкой марки ZF.

Тема: Русские машины
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Авто #Автопром #Авторынок
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