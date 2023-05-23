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«Тинькофф» выпустит UnionPay для оплаты в ряде стран

Источник:
Sibnet.ru
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Тинькофф Банк с 23 мая начнет выпускать карты китайской платежной системы UnionPay для всех клиентов, но работать они не во всех странах.

«С завтрашнего дня (23 мая) мы запускаем выпуск карт UnionPay для всех клиентов. Виртуальная карта абсолютно бесплатная, физическая — 1 тысяча рублей», — цитирует РБК оператора техподдержки.

Карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле. Однако ей можно расплатиться или снять деньги в банкомате, в частности, в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки.

UnionPay будет выпускаться как дополнительная к имеющимся у клиентов.

Сейчас UnionPay — единственная международная платежная система, работающая в России. «Тинькофф» начал выпускать ее карты в конце 2022 года в ограниченном режиме для сотрудников и некоторых клиентов.

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Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?