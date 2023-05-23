НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Климатолог назвал условия переноса столицы в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
213 3

Плохой сценарий глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века заставит перенести столицу России в Новосибирск или Красноярск, сообщил климатолог Алексей Кокорин.

К 2080 году температура на планете поднимется на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи, то есть конца XIX века. Это приведет к увеличению частоты волн жары, которые будут охватывать планету как минимум в два-три раза чаще.

«Это означает, что теперь волны жары, которые происходят раз в 10 лет, будут повторяться каждые три года. Мы сможем справиться с этим, но нам необходимо адаптироваться», — цитирует климатолога РИА Новости.

По мнению эксперта, в худшем сценарии температура на планете может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти будут характеризоваться аномальной жарой.

«Это совершенно другой образ жизни, что означает, что, невозможно будет жить в таком мегаполисе, как Москва, летом. Возможно, если ситуация станет настолько плохой, столицей станет город, например, Красноярск или Новосибирск», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что такой сценарий является возможным, но маловероятным.

До этого миллиардер Олег Дерипаска предлагал для развития экономических отношений с Азией перенести столицу в Новосибирск или Красноярск. В 2021 году такую же идею предлагал министр обороны Сергей Шойгу.

Еще по теме
Метро от Выборной до Снегирей построят в Новосибирске
БТР для мемориального парка Алтая сдали на металлолом
Новосибирск заволокло дымом от пожаров
Определена дата завершения отопительного сезона в Новосибирске
смотреть все
Жизнь #Город #Новосибирск #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочные инфразвуковые сигналы прозвучали над Землей
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
США предсказали Украине потерю двух крупных городов
Стартовала бесплатная раздача Metro: Last Light
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?