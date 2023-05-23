Климатолог назвал условия переноса столицы в Новосибирск

Плохой сценарий глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века заставит перенести столицу России в Новосибирск или Красноярск, сообщил климатолог Алексей Кокорин.

К 2080 году температура на планете поднимется на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи, то есть конца XIX века. Это приведет к увеличению частоты волн жары, которые будут охватывать планету как минимум в два-три раза чаще.

«Это означает, что теперь волны жары, которые происходят раз в 10 лет, будут повторяться каждые три года. Мы сможем справиться с этим, но нам необходимо адаптироваться», — цитирует климатолога РИА Новости.

По мнению эксперта, в худшем сценарии температура на планете может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти будут характеризоваться аномальной жарой.

«Это совершенно другой образ жизни, что означает, что, невозможно будет жить в таком мегаполисе, как Москва, летом. Возможно, если ситуация станет настолько плохой, столицей станет город, например, Красноярск или Новосибирск», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что такой сценарий является возможным, но маловероятным.

До этого миллиардер Олег Дерипаска предлагал для развития экономических отношений с Азией перенести столицу в Новосибирск или Красноярск. В 2021 году такую же идею предлагал министр обороны Сергей Шойгу.