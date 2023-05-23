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Ученый опроверг миф о выборе комарами жертв

Источник:
Sibnet.ru
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Комар
Фото: © Sibnet.ru

Комары не выбирают жертв по группе крови, им важнее получить питательные вещества, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Ученый сообщил в интервью aif.ru, что комары питаются не только человеческой кровью, но и кровью других животных, таких как млекопитающие, птицы, лягушки и иногда даже рептилии.

Они выбирают теплокровных животных, в основном млекопитающих, включая людей, потому что они крупные и у них нет перьев, а значит легко добраться до кожи.

Марьинский добавил, что кровь теплокровных животных содержит питательные вещества, необходимые самкам комаров для формирования яиц, которые они затем откладывают.

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