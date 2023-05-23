Министр финансов США предупредила о наступающей катастрофе

Экономическая катастрофа может произойти, если Белый дом и Конгресс Соединенных Штатов не успеют согласовать повышение потолка госдолга, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Согласно нашим оценкам, весьма вероятно, что министерство финансов не сможет более выполнять обязательства, взятые американским правительством, если Конгресс не найдет решение по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня, возможно, даже к 1 июня», — цитирует ТАСС Йеллен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему дефолта США никогда не будет

По его словам, в таком случае американские семьи столкнутся с серьезными трудностями, статус США как мирового лидера пошатнется, под вопрос будет также поставлена «способность защищать интересы национальной безопасности» страны.

«Затягивание до последней минуты может нанести серьезный ущерб бизнесу и пошатнуть потребительскую уверенность, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг США», — убеждена Йеллен.