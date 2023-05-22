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WhatsApp получил долгожданную функцию

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp получил функцию редактирования отправленных сообщений, о введение которой давно просили пользователи. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.

Теперь пользователи WhatsApp могут изменить сообщение в течение 15 минут после его отправки. Ранее пользователи могли лишь удалить письмо или отправить исправление в отдельном сообщении.

Функция редактирования сообщений доступна для пользователей WhatsApp на всех платформах. Чтобы отредактировать сообщение, нужно зажать его и выбрать опцию «Изменить».

Для внесения правки нужно нажать на кнопку отправки сообщения, после чего оно будет помечено подписью «Изменено».

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Топ комментариев

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?