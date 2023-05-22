WhatsApp получил долгожданную функцию

WhatsApp получил функцию редактирования отправленных сообщений, о введение которой давно просили пользователи. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.

Теперь пользователи WhatsApp могут изменить сообщение в течение 15 минут после его отправки. Ранее пользователи могли лишь удалить письмо или отправить исправление в отдельном сообщении.

Функция редактирования сообщений доступна для пользователей WhatsApp на всех платформах. Чтобы отредактировать сообщение, нужно зажать его и выбрать опцию «Изменить».

Для внесения правки нужно нажать на кнопку отправки сообщения, после чего оно будет помечено подписью «Изменено».