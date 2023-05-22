Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля

Всего один грамм тяжелого металла нихония стоит 157 секстиллионов долларов — это превышает совокупную стоимость всех природных богатств Земли, подсчитал химик Максим Биловицкий, один из авторов YouTube-канала Thoisoi.

Нихоний — 113-й элемент в периодической системе химических элементов Менделеева, впервые синтезированный в 2004 году. Это чрезвычайно радиоактивный тяжелый металл, получить который можно только на ускорителе частиц.

«Нужны специальные магнитные сепараторы, способные атом за атомом отделять разные изотопы кальция друг от друга. Именно поэтому продают такой металл просто по космическим ценам», — объяснил ученый в интервью «Пятому каналу».

Для синтеза нихония исследователи бомбардировали мишень из америция ионами кальция. В результате получались изотопы московия. В результате дальнейшего альфа-распада синтезировались изотопы нихония.

При этом вероятность реакции составляет 0,0000000000000000000000000001%. Несмотря на многолетние эксперименты, на сегодня специалистам удалось получить всего несколько десятков атомов нихония.