Диверсанты ВСУ атаковали Белгородскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала Белгородскую область, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Российской Федерации вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал губернатор, пообещав сообщать о подробностях.

До этого Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле в селе Глотово Грайворонского округа. По его данным, женщину с минно-взрывными ранениями доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Белгородскую область попыталась прорваться украинская диверсионная группа, сейчас ее выдавливают с российской территории и уничтожают. Он уточнил, что Путину доложили об атаке.

Песков уточнил, что цель диверсии — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска, который в ночь на 21 мая был освобожден российскими подразделениями.

На всей территории Белгородской области введен план «Перехват». Также объявлен сигнал «Эдельвейс» — это внутренняя команда для силовиков, чтобы они прибыли на заранее намеченное место сбора.