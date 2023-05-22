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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Диверсанты ВСУ атаковали Белгородскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала Белгородскую область, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Российской Федерации вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал губернатор, пообещав сообщать о подробностях.

До этого Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле в селе Глотово Грайворонского округа. По его данным, женщину с минно-взрывными ранениями доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Белгородскую область попыталась прорваться украинская диверсионная группа, сейчас ее выдавливают с российской территории и уничтожают. Он уточнил, что Путину доложили об атаке.

Песков уточнил, что цель диверсии — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска, который в ночь на 21 мая был освобожден российскими подразделениями.

На всей территории Белгородской области введен план «Перехват». Также объявлен сигнал «Эдельвейс» — это внутренняя команда для силовиков, чтобы они прибыли на заранее намеченное место сбора.

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Топ комментариев

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?