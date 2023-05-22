Обновление Windows 10 вызвало эпидемию «синих экранов смерти»

Выпущенное в рамках программы Patch Tuesday обновление KB5026361 для Windows 10 вызвало серьезные нарушения в работе операционной системы — пользователи массово пожаловались на появления «синих экранов смерти», следует из сообщений на форуме Microsoft.

Большинство сбоев сопровождаются кодом ошибки Process1 Initialization Failed. Документация Microsoft указывает на то, что данная ошибка появляется при повреждении или изменении размера файла bootcat.cache с момента последнего запуска операционной системы.

В качестве одного из вариантов исправления ситуации пользователям рекомендуется использовать загрузочный диск для перезаписи файла bootcat.cache. Однако такой способ требует наличия необходимого дистрибутива.

Некоторым пользователям удалось решить проблему появления BSOD использованием установочного образа Windows 10 для запуска вручную драйвера AMD RAID через командную строку и последующего восстановления загрузки.

Обновление KB5026361 может вызывать и другие проблемы, включая ошибку 0х800f0922 при попытке установить обновление, а также самопроизвольные перезагрузки устройства. Microsoft пока никак не прокомментировала жалобы пользователей.