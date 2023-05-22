НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Дерипаска посчитал неизбежным дефолт США

Источник:
Sibnet.ru
564 5

Изменение кредитного рейтинга по долговым обязательства США носит неотвратимый характер, этот процесс приведет или к дефолту американского Минфина, или к серьезной девальвации доллара, написал в своем телеграм-канале бизнесмен Олег Дерипаска.

Предприниматель напомнил, что госдолг США на сегодня составляет 32 триллиона долларов с текущим дефицитом федерального бюджета в 1,5 триллиона. В этой ситуации американскому правительству потребуется реструктуризация долговых обязательств.

Без реструктуризации возможна серьезная девальвация доллара, рост инфляции и замена американской валюты на криптодоллар в расчетах. «В общем, выбирайте беды сами, что называется», — подытожил бизнесмен.

Дерипаска отметил, что в качестве инвестиций для российского бизнеса привлекательность сохраняют китайские юани и гонконгские доллары — фактически, им нет альтернативы. В свою очередь, доллар утратил свои позиции в качестве инструмента сбережений.

Еще по теме
Байден допустил дефолт в США
Цукерберг за год стал богаче на 44 миллиарда долларов
Лавров объявил дедолларизацию мировой экономики
Почему дефолта США никогда не будет
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочные инфразвуковые сигналы прозвучали над Землей
Кремль ответил на письмо сибирских ученых об обвинениях в госизменах
США предсказали Украине потерю двух крупных городов
Стартовала бесплатная раздача Metro: Last Light
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
«Кинжал» уничтожил пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot в Киеве
38
Шойгу отреагировал на заявление Киева о шести сбитых «Кинжалах»
36
Российские силы полностью освободили Артемовск
29
Подсчитан реальный рост зарплат россиян
28
Путин назвал противников России недоумками