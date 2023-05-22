Дерипаска посчитал неизбежным дефолт США

Изменение кредитного рейтинга по долговым обязательства США носит неотвратимый характер, этот процесс приведет или к дефолту американского Минфина, или к серьезной девальвации доллара, написал в своем телеграм-канале бизнесмен Олег Дерипаска.

Предприниматель напомнил, что госдолг США на сегодня составляет 32 триллиона долларов с текущим дефицитом федерального бюджета в 1,5 триллиона. В этой ситуации американскому правительству потребуется реструктуризация долговых обязательств.

Без реструктуризации возможна серьезная девальвация доллара, рост инфляции и замена американской валюты на криптодоллар в расчетах. «В общем, выбирайте беды сами, что называется», — подытожил бизнесмен.

Дерипаска отметил, что в качестве инвестиций для российского бизнеса привлекательность сохраняют китайские юани и гонконгские доллары — фактически, им нет альтернативы. В свою очередь, доллар утратил свои позиции в качестве инструмента сбережений.