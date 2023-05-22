Александр Васильев назвал Бузову и SHAMAN’а новыми иконами стиля

Певцы Ольга Бузова и SHAMAN — сейчас иконы стиля в России, так считает историк моды, ведущий закрытой программы «Модный приговор» Александр Васильев.

«Ольга Бузова. SHAMAN — это певец, который срезал дреды и поет национальные песни. И … эээ… Жалко, что не Волочкова, им было бы там хорошо втроем. Негусто, согласен», — высказался Васильев в программе «Вы держитесь!» на RTVI.

Он не может оценить стиль SHAMAN’а, потому что никогда с ним не встречался.

«Бузова — очень стройная женщина, очень следит за собой. К сожалению, не попадает в ноты, когда поет, поэтому поет под фонограмму, но на сцене выглядит привлекательно. В стиле дизайна Юдашкина, потому что это стиль Барби. Тот тоже очень любил — талия, корсет и что-нибудь летящее или облегающее», — кратко описал стиль Бузовой Васильев.

Историк моды добавил, что не сдает позиций Филипп Киркоров, хотя «одет на провокативной грани, особенно ничего не поет патриотического».

По мнению Васильева, самые стильные уехали из России — это Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Чулпан Хаматова и Рената Литвинова.