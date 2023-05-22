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Предприниматели поддержали шестидневную рабочую неделю

Источник:
«Известия»
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Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю, соответствующее обращение поступило главе Минтруда Антону Котякову.

Авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств. В этой ситуации финансово-экономическая система РФ нуждается в дополнительных инвестициях

По мнению участников ассоциации, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и позволит достигнуть технологического и промышленного прорыва, а также укрепить экономический суверенитет.

Ранее Госдума предложила внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россияне смогут работать по пятницам до обеда — в результате рабочая неделя сократится до 36 часов. Профсоюзы эту инициативу поддержали.

При этом данные Высшей школы экономики свидетельствуют, что в настоящее время производительность труда среднестатистического российского работника меньше производительности труда жителя США примерно в 2-2,5 раза.

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Экономика #Рынок труда
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