Предприниматели поддержали шестидневную рабочую неделю

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю, соответствующее обращение поступило главе Минтруда Антону Котякову.

Авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств. В этой ситуации финансово-экономическая система РФ нуждается в дополнительных инвестициях

По мнению участников ассоциации, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и позволит достигнуть технологического и промышленного прорыва, а также укрепить экономический суверенитет.

Ранее Госдума предложила внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россияне смогут работать по пятницам до обеда — в результате рабочая неделя сократится до 36 часов. Профсоюзы эту инициативу поддержали.

При этом данные Высшей школы экономики свидетельствуют, что в настоящее время производительность труда среднестатистического российского работника меньше производительности труда жителя США примерно в 2-2,5 раза.