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Как удалить заказ из истории покупок Wildberries

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи Wildberries иногда хотят очистить историю покупок в аккаунте, это можно сделать за несколько минут.

История покупок отображается в личном кабинете пользователя Wildberries. Если человек боится, что какие-то позиции увидит, например, муж или жена, или он стесняется заказанных товаров для взрослых, то можно удалить товар из истории. 

Удалять может только пользователь страницы, а не продавец товара. Для этого на компьютере (в приложении на телефоне этой функции пока нет) надо зайти в «Профиль», затем в «Покупки».

Фото: © скрин Wildberries.ru

Затем надо найти нужный товар и навести на него курсор мышки. Следом надо нажать на три точки напротив цены и выбрать в меню «Не показывать в покупках». После этого товар будет удален.

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