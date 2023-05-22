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Cyberpunk 2077 стала экспонатом «Музея провалов»

Источник:
Sibnet.ru
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Промо игры Cyberpunk 2077
Фото: © CD Projekt RED

В Нью-Йорке открылся «Музей провалов» (Museum of Failure), выставка, посвященная неудачным продуктам и услугам. Одним из экспонатов стала игра Cyberpunk 2077.

«Музей провалов» включил Cyberpunk 2077 в свой каталог из-за неудачного старта, сопровождавшегося серией технических проблем. Несмотря на то, что разработчики впоследствии исправили большую часть недоработок, и продажи игры начали расти, у геймеров все же осталось некоторое разочарование.

«Игра оказалась не такой впечатляющей, как ожидалось. Она была полна ошибок и багов, включая маленькие деревья, покрывающие полы зданий, падающие с неба танки и персонажей без штанов во время езды на мотоциклах», — цитирует портал PPE описание экспоната.

Первоначально «Музей провалов» был открыт в 2017 году в Швеции, после чего выставка стала проводиться в различных городах мира. Посетители имеют возможность ознакомиться с неудавшимися проектами, такими как Google Glass и Nokia N-Gage. Теперь среди экспонатов появилась и знаменитая ролевая игра от CD Projekt RED.

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Топ комментариев

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?