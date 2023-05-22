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Хакеры нашли 34 уязвимости на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение Госуслуги
Приложение Госуслуги
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры опубликовало отчет о результатах проверки портала государственных услуг с помощью так называемых «белых» хакеров. В испытании на прочность главного государственного портала приняли участие более 8 тысяч взломщиков. Им удалось найти 34 уязвимости.

Согласно информации на официальном сайте министерства, в проверке приняли участие 8400 специалистов, они проводили тщательный анализ «Госуслуг» для выявления любых потенциальных уязвимостей и недостатков.

После трех месяцев работы хакерам удалось обнаружить всего 34 незначительные «дыры», за которые им будет выплачено вознаграждение в общем размере 350 000 рублей. Перед началом программы Минцифры заявило, что за обнаружение критических уязвимостей можно получить до 1 миллиона рублей, но ни одной такой уязвимости не было найдено.

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Представители министерства заявили, что все тестирования проводились только на «внешнем периметре» системы, и хакерам не было предоставлено доступа к внутренним данным. Поэтому обнаруженные уязвимости не могут быть использованы для взлома портала «Госуслуг».

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GammiPluh

ты их Униан посмотри, тебя накроет диссонансом и бредом... там Артемовск не взяли и вообще они взяли...

mosquito__2010

И тут Володя осознал что Украине реально вилы.

MuCbE

Для Украины - самое важное значение. Эта точка на линии фронта укреплялась ВСУ 9 лет и была взята за...

Удавиков

если точнее, то "передумали" самоходный дед и компания