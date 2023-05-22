Бананы признают социально значимым продуктом

Правительство решило признать бананы социально значимым продуктом, говорится в документах правительственной комиссии по экономическому развитию.

«Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле», — приводят «Известия» содержание документа, утвержденного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Речь идет о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы, которая сейчас составляет 4%. Это позволит снизить их стоимость.

Импорт бананов в Россию за последние годы составляет 1,3-1,5 миллиона тонн в год, а одним из крупнейших поставщиков является Эквадор. Но в 2022 году отгрузки бананов в Россию в 2022 году упали на 4,54 миллиона ящиков, что спровоцировало рост цен на бананы в рознице.