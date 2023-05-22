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Бундесвер выставил на продажу туалетную бумагу

Источник:
Sibnet.ru
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Рулон туалетной бумаги
Туалетная бумага бундесвера, выставленная на продажу
Фото: © vebeg.de

Бундесвер (вооруженные силы Германии) выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу — ее остались тонны после замены диспенсеров.

Бундесвер хочет избавиться от 3,3 тонны туалетной бумаги, обратил внимание телеканал RTL на объявление на сайте Vebeg, где продают имущество немецких государственных ведомств и компаний.

У бумаги есть особенность — она не подходит для универсальных дозаторов, которые есть в каждом доме. Вооруженные силы Германии в 2020 году тоже сменили диспенсеры и не смогли израсходовать всю туалетную бумагу.

Также ведомство продает картриджи для принтера, письменные столы и ноутбуки.

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