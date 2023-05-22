Женщина с двумя матками родила двойняшек

Жительнице Австралии Мэделин Какликос с двумя матками родила двойняшек с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

С 2020 года женщина пыталась зачать ребенка, но ничего не выходило. Врач сообщил 24-летней пациентке, что она родилась с удвоением матки, сообщает Daily Mail.

Мэделин с мужем прибегли к ЭКО. Женщина забеременела. Во второй ее матке также нашли плод, который, по предположению врачей, был зачат после успешного ЭКО. Будущие родители не стали следовать рекомендации специалистов и воздерживаться от секса во время переноса эмбриона.

Врачи советовали женщине избавиться от одного из детей, так как она рисковала потерять обоих. В итоге беременность прошла без осложнений. У нее родились два мальчика. Их назвали Нейтом и Коулом.