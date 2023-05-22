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Байден допустил дефолт в США

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден заявил, что не гарантирует, что Соединенные Штаты не объявят дефолт.

«Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт», — приводит ТАСС слова главы Белого дома, сказанные им на пресс-конференции на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне 31,4 триллиона долларов потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций.

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Администрация США последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования.

Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что исчерпает чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, США грозит «экономическая катастрофа», что вызовет потрясения и в мировой экономике.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

GammiPluh

ты их Униан посмотри, тебя накроет диссонансом и бредом... там Артемовск не взяли и вообще они взяли...

Sovik

Дело не в количестве жителей, а в том, какое стратегическое значение имеет населенный пункт и сколько...

shatlnk

"Запад передаст Украине истребители F‑16" - ню, ню !, запад точно ПереДаст.

mosquito__2010

И тут Володя осознал что Украине реально вилы.