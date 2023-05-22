США одобрили украинские удары по Крыму

США не возражают против украинских ударов по Крыму, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — приводит РБК слова Салливана.

Вашингтон называет условием поставки западных вооружений Киеву его отказ от ударов по российской территории. И президент Владимир Зеленский пообещал не применять для этих целей истребители F-16, которые в будущем может получить Киев.

Президент США Джо Байден заявил, что США никогда не признают суверенитет Москвы над Крымом. Полуостров уже неоднократно подвергался ударам со стороны Украины.