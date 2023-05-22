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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США одобрили украинские удары по Крыму

Источник:
РБК
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США не возражают против украинских ударов по Крыму, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — приводит РБК слова Салливана.

Вашингтон называет условием поставки западных вооружений Киеву его отказ от ударов по российской территории. И президент Владимир Зеленский пообещал не применять для этих целей истребители F-16, которые в будущем может получить Киев.

Президент США Джо Байден заявил, что США никогда не признают суверенитет Москвы над Крымом. Полуостров уже неоднократно подвергался ударам со стороны Украины.

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