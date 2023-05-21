Кинолог развеял главный миф о собаках

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев развенчал миф, что собака выбирает одного хозяина раз и навсегда

«Это миф — считать, что собака раз и навсегда выбирает для себя только одного хозяина, которого беспрекословно слушается. Для питомца все живущие с ним на одной территории в равной степени значимы, если все они участвуют в его воспитании и уходе за ним», — сказал РИА Новости кинолог.

По его словам, собака выбирает как хозяина человека, с которым больше общается, который кажется ей безопасным, предсказуемым, кто ухаживает за ней и кормит ее. Питомцу важно чувствовать, что рядом с хозяином безопасно и комфортно.

Чем больше внимания хозяин уделяет собаке, чем больше она испытывает положительных эмоций при общении с ним, тем больше вероятность того, что она привяжется к этому человеку. Именно поэтому питомец, живущий в семье, испытывает привязанность не к кому-то одному, но и ко всем членам семьи, пояснил Голубев.

Но собаки способны легко перестраиваться, когда попадают в руки к заботливым и ответственным владельцам. У животного сформируются новые привязанности, если будущий хозяин будет внимателен к нуждам питомца и сможет завоевать его доверие грамотным подходом к воспитанию.