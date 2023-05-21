Погребняк смогла выгнать конкурентку с шоу «Новые звезды в Африке»

Шесть участников осталось в конце выпуска шоу «Новые звезды в Африке», на испытание на вылет отправились два участника из одной коалиции.

В начале выпуска на шоу было семь человек. Пятеро из коалиции блогер Марии Погребняк и двое ее конкурентов — актриса Наталья Медведева и боксер Денис Лебедев.

В итоге участники смогли отправить на испытание на вылет Медведеву и Лебедева. Двое друзей изо всех боролись за победу. Ожидаемо победил Лебедев. Он даже немного всплакнул из-за того, что должна уйти Медведева.

На шоу осталось только шестеро участников. Это коалиция Погребняк и Лебедев. Теперь игрокам из одной команды придетcя голосовать друг против друга.