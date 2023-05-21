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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский передумал и заявил, что ВСУ не оставили Бахмут

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита «Большой семерки» в Хиросиме заявил, что украинские военнослужащие остаются в Артемовске (Бахмут).

Ранее в воскресенье на открытой встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский в ответ на вопрос, контролируют ли Вооруженные силы Украины Артемовск, ответил: «Думаю, нет». И потом добавил: «На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах».

Но потом он передумал. «Бахмут на сегодня не окружен Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этого не может быть», — цитирует ТАСС Зеленского.

«Самое сложное было бы, если бы в Бахмуте была бы какая-то тактическая военная ошибка, и люди могли быть в окружении. Военные знают, что делать, как не допустить, чтобы наши люди попали в плен. Сейчас они выполняют очень важное задание. Сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках - делиться не будут», — сказал Зеленский.

Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, поясняя ответ Зеленского во время встречи с Байденом на вопрос об Артемовске, заявил, что украинский президент не признал потерю города.

В субботу Министерство обороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска.

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