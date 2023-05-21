Перечислены самые популярные марки авто у россиян

Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio оказались самыми у россиян автомобилями, говорится в исследовании компании «СберАвто».

«Наиболее часто жители России приобретали автомобили с пробегом — 90%, новые авто — 10%. Медианная стоимость автомобиля составила 1,1 миллиона рублей», — приводит РИА Новости выводы экспертов.

В региональном разрезе самый высокий медианный чек зафиксировали в Псковской области (1,59 миллиона рублей), Москве (1,57 миллиона) и Чувашии (1,3 миллиона). Наиболее доступными авто оказались в Калмыкии (645 тысяч рублей), Костромской (740 тысяч) и Рязанской (760 тысяч) областях.

Лидером по количеству онлайн-покупок автомобилей стала Москва (17% от общего числа). Самыми востребованными у москвичей моделями оказались Toyota Camry, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan.

Второе место занял Санкт-Петербург. Жители города чаще всего приобретали Kia Rio и Kia Sportage.

Тройку лидеров замыкает Казань, где спрос за год вырос в пять раз. Самыми популярными моделями были Kia Rio и Renault Sandero.