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Госдума придумала, как наказать Польшу за русофобию

Источник:
ТАСС
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Совет Думы в понедельник обсудит ответные меры на антироссийскую политику Варшавы, включая запрет на передвижение польских фур по российской территории, сообщил спикер Госдумы Вячеслав.

«Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, это вопрос будет рассмотрен на Совете Думы в понедельник, 22 мая. Издержки Польши могут достигнуть порядка 8,5 миллиарда евро, отметил спикер. Эксперты прогнозируют ущерб или банкротство около 2 тысяч польских транспортных компаний со штатом более 20 тысяч водителей в результате таких мер.

Володин напомнил, что Варшава надругалась «над памятью наших солдат и офицеров», и поэтому должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы.

Спикер подчеркнул, что треть нынешних территорий республики, на которых расположены районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами, вошли в ее состав после Второй мировой войны только благодаря СССР.

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