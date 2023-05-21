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Экстремальная жара заставила Азию покупать угол и газ в России

Источник:
РБК
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Закат Бангладеш
Фото: Tanweer Morshed / CC BY-SA 3.0

Рекордная жара в Юго-Восточной Азии заставила правительства стран этого региона выбирать между конфликтом с США и покупкой российских энергоносителей со скидкой.

«Самое худшее место в условиях этих палящих температур — это Южная Азия, особенно наиболее бедные страны, такие как Пакистан или Бангладеш. Когда вы не можете позаботиться даже об основных потребностях своего народа, очень трудно слишком переживать о международных проблемах», — приводит РБК аналитика компании JTD Energy Services Pte Джона Дрисколла.

Экспорт из России угля и газа в Азию в этом году заметно вырос. В апреле страны региона импортировали угля на треть больше прошлогодних показателей. В то же время импорт мазута, «более грязной и дешевой альтернативы для производства электроэнергии», марте и апреле был самым высоким за всю историю наблюдений, подсчитал эксперта.

Больше всего российских энергоресурсов закупают Индия и Китай, крупными покупателями мазута, угля и газа также стали Вьетнам, Малайзия, Шри-Ланка, а на долю Южной Кореи пришлось 15% поставок.

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Экономика #Недра и ТЭК
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