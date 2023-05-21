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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шольц назвал подготовку украинцев на F‑16 предупреждением России

Источник:
ТАСС
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Подготовка украинских летчиков к применению в бою F-16 и других истребителей станет сигналом для России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в кулуарах саммита «Большой семерки» в Хиросиме.

«То, что связано с подготовкой пилотов, — это долгосрочный проект», — цитирует ТАСС Шольца. По его словам, США пока не знают, «что будет в конце обучения».

Канцлер Германии считает, что проект по обучению пилотов ВСУ является «посланием РФ», свидетельствующем о продолжении поддержки Украины Западом в долгосрочной перспективе.

США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств — европейских союзников Вашингтона.

Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран «Большой семерки» сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлять современными истребителями, включая F-16.

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