Подготовка украинских летчиков к применению в бою F-16 и других истребителей станет сигналом для России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в кулуарах саммита «Большой семерки» в Хиросиме.

«То, что связано с подготовкой пилотов, — это долгосрочный проект», — цитирует ТАСС Шольца. По его словам, США пока не знают, «что будет в конце обучения».

Канцлер Германии считает, что проект по обучению пилотов ВСУ является «посланием РФ», свидетельствующем о продолжении поддержки Украины Западом в долгосрочной перспективе.

США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств — европейских союзников Вашингтона.

Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран «Большой семерки» сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлять современными истребителями, включая F-16.